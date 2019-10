Exclusief voor abonnees Leidersploeg baas in topper 28 oktober 2019

De topper in eerste provinciale was lange tijd een pot eenrichtingsvoetbal van leider Koersel. De bezoekers namen de wedstrijd meteen in handen en al na een kwartier was er een eerste grote kans voor Claes. Die kwam alleen voor Acheldoelman Brecko, maar de lokale goalie hield zijn netten schoon. Niet veel later tekende Wielockx met een afstandsschot voor het eerste en ook het enige groen-witte gevaar in de eerste helft. Daarna was het weer aan Koersel dat toch moest wachten tot na het half uur voor er een eerste keer gescoord werd. Simsek bediende via een vrije trap vanop de eigen speelhelft de volledige vrijstaande Claes. Deze keer miste hij niet. Voor de koffie was er nog een kans voor Simsek, maar de middenvelder besloot naast. Een herschikt Achel ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker. Deckers leek die aan de voet te hebben, maar doelman Frederix lag op de goede plaats. Meteen daarna was het opnieuw raak voor de bezoekers toen Nulens voor de 0-2 tekende. Koersel trok zich terug in verdediging en leek de Achelse opmars vlot te kunnen stoppen. Een kwartier voor tijd zorgde Moerenhout dan toch nog voor spanning. De thuisploeg zag Huibers de gelijkmaker nog missen terwijl Clerckx nog voor ruime 1-3-cijfers zorgde. (KWP)

