Leider Hermans wint opnieuw in Utah Koers kort 17 augustus 2019

Ben Hermans sloeg andermaal toe in de Ronde van Utah. Onze 33-jarige landgenoot van Israel Cycling Academy won na de tweede ook de derde etappe. Op een lastig lokaal circuit in North Salt Lake knalde Hermans in de gele leiderstrui naar de zege. Thuisrijder Kyle Murphy bolde zeven seconden later over de streep, Niklas Eg vervolledigde de top drie. In het klassement heeft Hermans een bonus van 44 tellen op James Piccoli. De Ronde van Utah eindigt zondag. (XC)

