Leicester wint met 0-9 26 oktober 2019

De sluizen open. In de hemel en achterin bij Southampton. Leicester spoelde The Saints helemaal weg: 0-5 aan de rust, 0-9 bij het laatste fluitsignaal. Ook Youri Tielemans pikte zijn doelpuntje en een assist mee. Weer complimenten. Voorlopig staan The Foxes op plaats twee in de Premier League. De 0-9 was de grootste uitzege ooit in een Engelse topklasse, een evenaring van de grootste overwinning ooit. (KTH)