Leicester-spelers betuigen overleden eigenaar laatste eer 06 november 2018

00u00 0

De spelers van Leicester City hebben in Bangkok een laatste eer bewezen aan Vichai Srivaddhanaprabha. De Thaise eigenaar van de Engelse club en van OH Leuven kwam vorig weekend in een helikopterongeval net buiten het stadion van de 'Foxes' om het leven.

HLN