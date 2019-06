Exclusief voor abonnees Leicester duwt door voor Tielemans 14 juni 2019

Leicester duwt nog eens door om huurling Youri Tielemans definitief te strikken. De Engelse club is hoopvol dat ze snel een deal kunnen bereiken met Monaco. Zeker als Adrien Silva, momenteel verhuurd aan Monaco, de omgekeerde beweging maakt. Tielemans (22) stond ook op de lijst bij Manchester United en Tottenham, maar is er momenteel niet de eerste keus. Van die twijfel hopen The Foxes nu gebruik te maken. Monaco vroeg in de winterstop 45 miljoen euro voor Tielemans en Leicester zal sowieso zijn clubrecord moeten verbreken - dat staat momenteel op 30 miljoen euro voor Islam Slimani. Sowieso staat het vast dat de Rode Duivel niet terugkeert naar Monaco. Tielemans kende een fantastische start in de Premier League na een moeilijk avontuur in het Prinsdom. Hij zag een verlengd verblijf bij Leicester altijd zitten, maar door de interesse van grotere clubs wilde hij eerst rustig alle opties bekijken. De speler vertrekt vandaag op vakantie, maar zonder finale beslissing over zijn toekomst. Hij hoopt snel op uitsluitsel. (KTH/NP)

