Leicester City wil Thorgan Hazard 16 februari 2018

Leicester City heeft Thorgan Hazard (24) hoog op de agenda gezet voor komende zomer. Bij de Engelse kampioen van 2016 zijn ze erg gecharmeerd door de middenvelder van Borussia Mönchengladbach. Het was voormalig technisch directeur Steve Walsh van Leicester die hem in 2015 aandachtig begon te volgen. Sindsdien hebben de scouts hem niet meer uit het oog verloren. Thorgan Hazard ligt bij Gladbach nog twee jaar onder contract, maar er lopen geen gesprekken over een verlenging. Heeft weinig zin. Als de club geen Europees voetbal haalt, zal het genoodzaakt zijn de beste speler te verkopen. Borussia schat de waarde van Hazard op 20 tot 30 miljoen euro, maar een goed WK en ex-club Chelsea zouden die prijs nog kunnen opdrijven. The Blues verkochten hem in 2015 voor 8 miljoen euro, maar hebben een eerste optie om hem terug te halen. Een prioriteit is hij niet op Stamford Bridge. Chelsea kan wel worden gebruikt om een andere Engelse club meer te doen betalen. Thorgan zelf houdt alle opties open. "Zolang ik mij hier goed voel, blijf ik", zei hij in Sport/Voetbal Magazine. "Naar het schijnt word ik gevolgd door een paar clubs. Na het seizoen zullen we alle voorstellen grondig analyseren." In Duitsland valt te horen dat Atlético en enkele andere Engelse clubs, waaronder Leicester, regelmatig in de tribune zitten. (KTH)

