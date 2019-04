Exclusief voor abonnees Leibniz met roze ruby 13 april 2019

Liefhebbers van het betere koekje kennen ongetwijfeld de Choco Leibniz: de met een chocoladetablet betegelde petit beurre van fabrikant Bahlsen. Om het vijftigjarige bestaan van deze koekjesfabrikant in België te vieren, krijgen de koekjes tijdelijk ook een tabletje van de natuurlijk roze ruby-chocolade. Al hou je beter wel van een wat zoetere smaak. Net als bij de andere Leibniz-koekjes maakt het chocoladetablet ook hier 63% van de totale lekkernij uit. De prijs ligt wél hoger: omdat rubychocolade aanzienlijk duurder is dan melk- of pure chocolade, betaal je 3,49 euro per doosje van 125 gram. (StV)

