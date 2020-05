Exclusief voor abonnees Lego master Leandro 04 mei 2020

00u00 0

Leandro Trossard is klaar om zich in te schrijven voor Lego Masters. Gisteren tweette de 25-jarige aanvaller van Brighton & Hove Albion een foto van de Taj Mahal, maar dan wel eentje in mini-formaat, in Lego-blokjes. "Als ik niet naar daar kan gaan, dan bouw ik het maar zelf", schreef de Limburger. Boys will be boys, ook in quarantaine.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen