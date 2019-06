Exclusief voor abonnees Legionella-slachtoffers dienen klacht in 13 juni 2019

00u00 0

De slachtoffers van de legionella-epidemie willen antwoorden. De frustratie was voelbaar in Evergem bij de persconferentie die meester Frank Scheerlinck hield voor en met de slachtoffers. Scheerlinck zal een klacht indienen tegen onbekenden. "Er moet druk op de ketel gezet worden. Ik ben een advocaat. Bij mij gaat het niet over de incubatieperiode, maar over de incriminatieperiode." Een dag na het nieuws bekend was dat meester Scheerlinck de slachtoffers wou vertegenwoordigen, kwam de gemeente Evergem ook met het aanbod. "Bizar dat de overheid zich komt moeien, dit is een privéaangelegenheid van slachtoffers." Al een zestal slachtoffers meldde zich aan bij de advocaat. (DJG)