Legervoertuigen hebben scheurtjes in pantser CMG

19 september 2019

05u00 0 De Krant Het woord 'scheurtjesreactor' kenden we al, nu komt daar 'scheurtjespantserwagen' bij. Liefst 120 Lynx-voertuigen van het Belgische leger staan noodgedwongen op non-actief, nadat in het chassis van enkele exemplaren barsten ontdekt zijn.

Het probleem werd ontdekt bij een groot onderhoud van 20 bepantserde wagens die terugkeerden van buitenlandse missies. "Veiligheid primeert, dus hebben we alle voertuigen van hetzelfde type voorlopig buiten dienst gesteld", klinkt het bij Defensie. Ze zullen allemaal geïnspecteerd worden met een speciale scanner en indien nodig volledig gedemonteerd. De Lynx wordt in eigen land gebruikt voor de beveiliging van militaire vliegvelden. "Die taak is nu anders georganiseerd, er stelt zich dus geen probleem." (CMG)

