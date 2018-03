Legertop pas binnen 3 weken onder vuur 22 maart 2018

Pas ten laatste op 18 april komen er in het parlement hoorzittingen met de betrokken topmilitairen. Minister Vandeput schat immers dat het 3 weken kan duren eer de interne auditdienst van de overheid haar doorlichting heeft afgewerkt. Zowel oppositie als meerderheid zetten daar serieuze vraagtekens bij. "Hoe lang moet het duren om e-mails van de betrokkenen uit te lezen en ze daar mee te confronteren? Drie dagen? Dit lijkt sterk op een manoeuvre om deze kwestie een stille dood te laten sterven", aldus een regeringsbron. Vandeput ontkent. "De auditdienst moet de tijd krijgen om zich in het dossier in te werken." Kolonel Harold Van Pee, die het dossier van de vervanging van de F-16's leidt, was nochtans bereid om nu al te komen spreken. Hij staat recht in zijn schoenen, vindt hij. (DDW)

