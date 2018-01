Leger verkoopt vliegtuigen van de koning 00u00 0

Defensie is van plan de vliegtuigen te verkopen die het gebruikt voor bijvoorbeeld het transport van ministers of de koning. Die opdrachten zouden in de toekomst worden uitgevoerd door middel van een dienstencontract. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een overheidsopdracht voor zo'n contract. De commerciële vloot van het leger bestaat momenteel uit vijf vliegtuigen van twee verschillende types. Op dezelfde ministerraad is ook groen licht gegeven voor een nieuw hoofdkwartier van Defensie dat in Evere wordt gebouwd. Het komt op de huidige site van het Kwartier Koningin Elisabeth en van het NAVO-gebouw in Evere.