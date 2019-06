Exclusief voor abonnees Leger verkoopt alle C-130's 27 juni 2019

Het Belgische leger verkoopt zijn C-130-transportvliegtuigen. Geïnteresseerden moeten wel meteen het hele lot kopen: negen vliegtuigen, reserveonderdelen en een vliegsimulator. Elk vliegtuig kost 1 à 2 miljoen euro. De Lockheed C-130 Hercules is een middelzwaar transportvliegtuig met een laadcapaciteit van 20 ton dat halfweg de jaren vijftig werd ontworpen. Het Belgische leger nam ze in gebruik in 1972. Ze doen nog steeds dienst, maar worden toch verkocht. De voorbije jaren werd de elektronica in de toestellen vervangen en ook technisch werden ze up-to-date gehouden. Anderzijds hebben de motoren nu een groot onderhoud nodig en dat onderhoud kost 5,5 miljoen euro per toestel. Die kost ligt te hoog en daarom schakelt het leger over op de Airbus A400M, een veel groter toestel waarvan het eerste in mei volgend jaar op Melsbroek landt. Naar verluidt zijn al heel wat landen geïnteresseerd om de C-130-vloot over te nemen. De Verenigde Staten moeten wel hun fiat geven. Voor NAVO-lidstaten is dat een formaliteit, voor andere landen liggen de zaken iets ingewikkelder. (VDS)

