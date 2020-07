Exclusief voor abonnees Leger start intern onderzoek naar wantoestanden in Marche-les-Dames 15 juli 2020

"We tolereren geen wantoestanden", zegt de nieuwe legerbaas Michel Hofman over de incidenten in het trainingscentrum voor paracommando's in Marche-les-Dames die 'De Morgen' vorige week onthulde. "Niet gisteren, niet vandaag en zeker niet morgen." In samenspraak met minister van Defensie Philippe Goffin (MR) startte hij eenintern onderzoek op. "We gaan ons niet verstoppen achter de juridische procedures die lopen. Het intern onderzoek moet de feiten blootleggen en aantonen welke lessen we kunnen trekken", zei Hofman tijdens zijn eerste optreden in het parlement. Sinds vrijdag leidt hij het leger. 'De Morgen' onthulde op basis van getuigenissen en documenten hoe rekruten in Marche-les-Dames al jarenlang regelmatig mishandeld worden door hun eigen onderrichters. Het gaat van ongeoorloofde opdrachten tot brutaal geweld. In 2016 werden bijvoorbeeld drie rekruten in elkaar geslagen door hun instructeurs tijdens een oefening. Oppositiepartij sp.a dringt aan op een extern onderzoek. (DM)

