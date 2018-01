Leger krijgt zes nieuwe mijnenvegers 27 januari 2018

Defensie start de procedure voor de aankoop van zes nieuwe mijnenbestrijdingsschepen, goed voor een budget van 1,1 miljard euro. De ministerraad heeft daarvoor gisteren het licht op groen gezet. Bedoeling is dat het eerste schip in 2023 in gebruik wordt genomen. "De nieuwe vloot zal toonaangevend zijn en zal onze voortrekkersrol in de maritieme mijnenbestrijding bevestigen", zegt defensieminister Steven Vandeput (N-VA). De nieuwe schepen zullen hoofdzakelijk worden ingezet voor NAVO- en EU-opdrachten.