Leger brengt patiënten over naar andere provincies 01 april 2020

00u00 0

Defensie is begonnen met het overbrengen van patiënten uit de drukbezette Limburgse intensive care-afdelingen naar ziekenhuizen in andere provincies. Gisteren vonden al transfers naar Leuven en Antwerpen plaats. Vandaag wordt een aantal Limburgse zieken met militaire ambulances naar Oost-Vlaanderen gevlogen. Voorlopig is het spreidingsplan zo opgesteld dat er enkel binnen Vlaanderen patiënten worden verplaatst, maar in de toekomst is ook Luik een optie.

