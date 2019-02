Leger blust Spaanse bosbranden 19 februari 2019

In de autonome regio Cantabrië, in het noorden van Spanje, is de noodtoestand uitgeroepen omdat er vijftig bosbranden woeden. Meer dan 700 hulpverleners zijn in de weer om ze te blussen. Het leger is ingezet, ook al woekeren de meeste branden in ontoegankelijke gebieden en vormen ze geen gevaar voor de bevolking of voor de infrastructuur. Een deel van de branden is aangestoken, onder andere door landbouwers die hopen dat hun grond zo vruchtbaarder zal worden. Twee personen zijn aangehouden. Hoewel de inwoners van de dorpjes vaak perfect weten wie de pyromanen zijn, houden ze gewoonlijk de lippen stijf op elkaar. Dat leidde tot een felle uitval van de regiopremier van Cantabrië: "Het zijn terroristen die tegen alles zijn. Medelijden moet je er niet mee hebben. Die pyromanen en psychopaten moeten aangegeven worden bij de politie." Tot hiertoe vielen er geen doden of gewonden. Er zijn enkel vijf personen geëvacueerd. (LVB)

