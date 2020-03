Exclusief voor abonnees Legendarische Tom Brady weg bij Patriots American Football 18 maart 2020

Er ging gisteren een schokgolf - hoewel het nieuws al enkele weken in de lucht hing - door de Amerikaanse sportwereld. Tom Brady (42) verlaat New England Patriots na twintig jaar dienst en is komende zomer een 'free agent'. "Jullie hebben me toegelaten mijn potentieel maximaal te ontwikkelen. Bedankt, Patriots-gemeenschap", zei hij in een bericht op sociale media.

