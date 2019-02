Legendarische Engelse doelman Gordon Banks (81) overleden 13 februari 2019

De legendarische ex-doelman Gordon Banks is maandagnacht op 81-jarige leeftijd overleden. De Engelsman won in 1966 het WK met de 'Three Lions'. Vier jaar later ging zijn fabuleuze redding op een kopbal van Pelé de wereld rond. Een kleine halve eeuw later wordt die parade nog altijd beschouwd als een van de mooiste in de voetbalhistorie.

