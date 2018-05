Legendarisch restaurant elBulli wordt labo 24 mei 2018

De Spaanse kok Ferran Adría opent in de zomer van 2019 een gastronomisch laboratorium op de plaats van zijn legendarisch restaurant elBulli, dat door Restaurant Magazine vijf keer verkozen werd tot beste restaurant van de wereld en in 2011 de deuren sloot. Het project, genaamd elBulli 1846, zal van start gaan tussen juni en oktober 2019. "We zijn al zeven jaar druk in de weer om alles voor te bereiden, en nu komt het er", zegt Adría. De vernieuwende kok, die vaak als de uitvinder van de moleculaire keuken wordt gezien, sloot in 2011 zijn restaurant. Het doel was om elBulli drie jaar later weer te openen als gastronomisch en creatief onderzoekscentrum, maar de verbouwingswerken liepen vertraging op om milieuredenen.

HLN