Legear trekt naar Turkse tweedeklasser

U zult Roman Bezus en Jonathan Legear (31) niet langer verwarren bij Sint-Truiden. Die laatste tekende gisteren namelijk een contract voor anderhalf jaar bij de Turkse tweedeklasser Adana Demirspor. Voor het begin van het seizoen kon Legear nog naar Antwerp, maar toen hield STVV het been stijf en werd het contract van de Luikenaar verlengd tot 2020. Alleen kwam de winger nauwelijks aan spelen toe - hij stond maar één keer in de basis dit seizoen. Voor Legear is het zijn derde buitenlandse avonuur, na passages bij het Russische Terek Grozny en het Engelse Blackpool. Adana Demirspor staat halfweg de competitie negende en hengelde ook al, tevergeefs, achter Bezus. Sascha Kotysch staat dan weer in de belangstelling van OH Leuven. (FKS)

