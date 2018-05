Legear met eerste dubbel in 11 jaar 11 mei 2018

STVV behoudt nog een sprankeltje hoop op groepswinst. Matchwinnaar tegen Beerschot-Wilrijk was Jonathan Legear, die vorige week in Eupen nog gefrustreerd reageerde omdat hij nagenoeg een hele helft moest opwarmen, maar toch niet mocht invallen. Woensdag trakteerde Jonas De Roeck de publiekslieveling van Stayen op een basisplaats. Legear speelde de pannen van het dak, scoorde twee mooie goals en zette de Kanaries zo op weg naar winst. Voor de Luikenaar was het al van 29 april 2007 geleden dat hij nog eens twee keer scoorde in één match. Dat was met Anderlecht in Roeselare: 0-5.

