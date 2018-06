Legear langer bij STVV 26 juni 2018

STVV heeft het contract van Jonathan Legear (31) opengebroken met een jaar. Hij speelt de komende twee seizoenen op Stayen.Ceballos, bijna een jaar out met een buitkspierblessure, trainde gisteren voor een eerste keer weer mee. Kotysch is out. Legear, Pirard, Nazon, Teixeira, en Asamoah bleven uit voorzorg aan de kant.