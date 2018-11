Leffe 0.0% eerste abdijbier zonder alcohol 16 november 2018

Na alcoholvrije pils is er nu ook alcoholvrij abdijbier. De primeur is voor Leffe 0.0 %. Daarmee breidt de snel groeiende markt van de alcoholvrije bieren (3,1%) verder uit. De nieuwe Leffe wordt dit weekend door AB InBev gelanceerd op de horecabeurs in Gent. Voor de Leuvense brouwer is het de derde 0.0%-variant, na Jupiler en Hoegaarden. AB InBev wil dat tegen 2025 wereldwijd minstens 20% van de biervolumes uit alcoholarme of alcoholvrije bieren bestaat. Bij de speciaalbieren was er tot nu toe nog niet veel beweging. Brouwerij De Halve Maan uit Brugge, bekend van de Brugse Zot, lanceerde eerder dit jaar wel al de Sportzot, met 0,4% alcohol "het eerste alcoholvrije speciaalbier van het land".