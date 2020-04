Exclusief voor abonnees Lefevere: "Twee wedstrijden tegelijk? Hoe meer koers, hoe liever" 16 april 2020

"Ik ben blij dat we min of meer een schema hebben en dat de grote evenementen een plaats krijgen", zegt Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick.Step. "Ik had gehoopt dat we al in juli zouden kunnen koersen, maar dat kan dus niet. In dat opzicht is het wel goed nieuws dat het seizoen verlengd wordt tot november. De maand die we in de zomer verliezen, winnen we daar terug."

