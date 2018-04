Lefevere: "Tv-motoren beslissen de koers" 16 april 2018

00u00 0

"Voor de eerste keer dit voorjaar staan we eens níet op het podium: daar kan ik dus mee leven", zag CEO Patrick Lefevere het breder. "Zeker omdat de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik er nog aankomen. Alaphilippe heeft gelijk: die koersen worden anders. Minder nerveus, verwacht ik. Julian was goed, maar... 'Valverde sneed me de benen af', zei hij. Sagan speelde dan weer z'n spelletje. Hij zal het zich nu wel beklagen, want hij won de spurt voor plaats vier met de vingers in de neus." Eén ding wilde Lefevere nog kwijt. "Geen excuus, maar... Wat de televisiemotoren de laatste tijd doen, is werkelijk schandalig. Zij beslissen de koers. Bij een kloof van 20 seconden moeten ze áchter de kopgroep plaatsnemen. Niet vóór. Ik stoor me er al langer aan. Ik denk dat ik UCI-voorzitter David Lappartient eens een mail ga sturen. Met Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling in cc. Dat ze de beelden maar eens grondig herbekijken. Ongehoord." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN