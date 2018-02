Lefevere per helikopter naar ontbijttafel Boonen 20 februari 2018

Uw krant steekt een tandje bij. Het hele klassieke voorjaar serveren we u dagelijks HLN Koers, een extra wielerkatern boordevol nieuws, interviews en reportages. Onze kopman Tom Boonen zorgt voor de eerste demarrage en ontvangt ex-teammanager Patrick Lefevere - met de helikopter geland in z'n tuin in Mol - aan zijn ontbijttafel voor een geanimeerd gesprek. Lefevere: "Ik geloof niet dat we ooit ruziegemaakt hebben." Boonen: "Af en toe mag je weleens roepen naar elkaar. Het cocaïneverhaal? Dat was niet plezant."

