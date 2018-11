Lefevere over comeback Tafi: "Vroeg hem of hij gek is geworden" 13 november 2018

00u00 0

Patrick Lefevere heeft bij Cyclingnews gereageerd op het plan van Andrea Tafi om opnieuw Parijs-Roubaix te rijden. De 52-jarige Italiaan hoopt om in april, twintig jaar na zijn zege, opnieuw aan de start te staan van zijn droomwedstrijd. "Ik zag Tafi vorige week op een sponsorevent.", vertelt Lefevere. "We vroegen hem of hij koorts heeft, of hij gek is geworden. Ik snap het alleszins niet. Tafi polste trouwens of Quick.Step niet geïnteresseerd is om hem op te nemen in de ploeg, maar dat zit er niet in. Het is voor ons nu al bijzonder lastig om namen te schrappen en zeven renners te selecteren voor Parijs-Roubaix." (XC)