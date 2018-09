Lefevere: "Niets meer gehoord van Dimension Data" 07 september 2018

Een fusie? Hij heeft daar geen schrik van, zegt Patrick Lefevere. Maar in zijn zoektocht naar nieuwe sponsors is een fusie niet aan de orde. Hij heeft contact gehad met Douglas Ryder, manager van de Dimension Data ploeg. "Die vroeg om een gesprek tijdens de Tour. Ik heb hem daarna niet meer gehoord." Dimension Data zou ook dicht bij een fusie met BMC hebben gestaan. Lefevere: "Ik lees nu dat Ryder renners nieuwe contracten laat tekenen. Hij zal dus geld genoeg hebben gevonden." En verder moet hij kieskeurig zijn: "Alle respect, maar ik ga niet met Roubaix (continentale Franse wielerploeg, red.) fusioneren." In de media is zijn boodschap duidelijk: Quick.Step wil een stap terugzetten, er is plaats voor een nieuwe hoofdsponsor. "Ik denk dat ik wat laat gekomen ben met de boodschap dat ik extra geld zoek. Nu moet het allemaal snel gaan. Zelden goed." (MG)

