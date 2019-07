Exclusief voor abonnees Lefevere lonkt naar Politt en laat Van Lerberghe testen 12 juli 2019

Deceuninck-Quick.Step blijft de transfermarkt verder afspeuren. Patrick Lefevere volgt de ontwikkelingen rond het Katusha-team op de voet. De Russische WorldTour-ploeg dreigt eind dit seizoen te verdwijnen, waardoor een pak renners vrij komt. Volgens de Franse sportkrant L'Equipe staat onder meer het 25-jarige Duitse talent Nils Politt op het verlanglijstje. Politt werd met een tweede plaats in Parijs-Roubaix, een vijfde in de Ronde van Vlaanderen en een zesde in de E3 Harelbeke één van de absolute revelaties van het voorbije klassieke voorjaar.

