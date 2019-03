Lefevere heeft van koers een ploegsport gemaakt CHEF WIELRENNEN MARC GHYSELINCK OVER WAAROM DECEUNINCK ZO UNIEK IS 25 maart 2019

00u00 0

Dat was dan overwinning nummer negentien voor de ploeg van Patrick Lefevere. De stand met Astana is weer gelijk. Het was ploegwerk par excellence en Julian Alaphilippe, de grote favoriet, maakte het af. Is het nu een renner die gewonnen heeft, of is het een ploeg die Milaan-Sanremo gewonnen heeft?

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen