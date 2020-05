Exclusief voor abonnees Lefevere: "Evenepoel rijdt Giro" 07 mei 2020

00u00 0

"We blijven bij het plan om met Remco Evenepoel de Giro te rijden", vertelde Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick.Step in Extra Time Koers. "Dat betekent dus dat hij Luik-Bastenaken-Luik moet laten vallen." 'La Doyenne' valt in de nieuwe, hertekende UCI-wielerkalender op zondag 4 oktober, pal in het openingsweekend van de Ronde van Italië.