Lefevere: "Corona kostte ons al half miljoen euro" 26 maart 2020

De coronacrisis raakt de wielerteams ook waar het financieel pijn doet. "Het kostte ons al 500.000 euro", maakte Patrick Lefevere, de CEO van Deceuninck-Quick.Step, een inschatting in een videogesprek met VTM. "We besparen natuurlijk op bepaalde vlakken - benzine, hotels, enzovoort - maar anderzijds zijn er ook amper inkomsten." Dat leidt ertoe dat (een deel van) het personeel mogelijk technisch werkloos zal worden gesteld. "We hebben beslist om iedereen sowieso te betalen tot eind maart. Daarna bekijken we hoelang de koers precies zal stilliggen en hoe we het de komende maanden verder aanpakken." Lefevere vreest dat ook de Tour zal worden afgelast. "Ik ben van nature een optimist, maar zie het toch zwart in. Ik kan me niet voorstellen dat iemand begin juli met een toverstokje zwaait en de coronacrisis plots opgelost is. Laat ons dus verstandig zijn."

