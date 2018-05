Lefevere boos om ontbijt in Californië 18 mei 2018

Quick.Step start volgende week niet in de Ronde van België omdat de ploeg weigert om extra te betalen voor de buffetten in de ploeghotels. Een princiepskwestie voor Patrick Lefevere. Gisteren moest hij zich echter alweer boos maken, want het eten dat zijn ploeg in de Ronde van Californië geserveerd krijgt, is ook niet bepaald topsportwaardig. "Apen apen apen na", zegt Lefevere. "Als de ene organisator begint te besparen op hotels en accommodatie begint de rest natuurlijk ook. Maar dit vind ik niet normaal anno 2018: kartonnen borden, plastieken bestek... Is dat WorldTourniveau?"

