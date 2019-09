Exclusief voor abonnees Lefevere: "Belgen zullen niet voor Alaphilippe rijden, of omgekeerd" 28 september 2019

00u00 0

Deceuninck-Quick.Step heeft zondag liefst 13 renners aan de start van het WK. Voor manager Patrick Lefevere maakt het weinig uit wie wint, als het maar een renner van zijn team is: "Denk nu niet dat de Belgen voor Alaphilippe zullen rijden, of omgekeerd. Er is elk jaar één dag waarop ze tegen elkaar mogen rijden en da's zondag."

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis