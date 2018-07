Lefevere: "Alsof we maar te kiezen hebben" 13 juli 2018

"Natuurlijk droomden we van geel", zei Patrick Lefevere. "Maar ik vond dat sommige journalisten er nogal gemakkelijk van uitgingen dat het al binnen was. Alsof we maar te kiezen hadden tussen Gilbert en Alaphilippe. Neen, op een aankomst als de Mûr-de-Bretagne bepalen de benen wat er gebeurt. Als je het resultaat ziet, kan je alleen zeggen dat anderen sterker waren. Ik denk dat het voor Van Avermaet goed uitkwam dat Martin en Latour weg waren. Het is niet gelukt, maar we hebben deze rit getoond dat we kl*ten hebben door die waaier te trekken. Het doel was dubbel: klassementsmannen liquideren - ja, wij geloven in Jungels - en de vlucht terugpakken. Als wij geen initiatief hadden genomen, was die kopgroep voorop gebleven." (BA)

