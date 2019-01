Leeuw ontsnapt en doodt stagiaire 02 januari 2019

In een zoo in de Amerikaanse staat North Carolina is een leeuw uit zijn kooi ontsnapt, waarna hij een medewerkster dodelijk verwondde. Het dier werd kort na de aanval doodgeschoten. Het slachtoffer, de 22-jarige Alexandra Black, werkte nog geen twee weken als stagiaire in de dierentuin en was net het leeuwenverblijf aan het schoonmaken. "Ze wou de rest van haar leven met dieren werken. Ze stierf tijdens haar passie", zegt haar familie. Het is onduidelijk hoe de leeuw zijn kooi kon verlaten. De dierentuin is tijdelijk gesloten.