Leerplicht vanaf 5 jaar

Vanaf 1 september 2020 verlaagt de leeftijd voor de leerplicht van 6 naar 5 jaar. De Kamer heeft daarvoor unaniem het licht op groen gezet. Onderwijs is in ons land een bevoegdheid van de gemeenschappen, maar de leerplichtleeftijd valt nog onder het federale niveau. Het belangrijkste motief voor de verlaging is het wegwerken van de sociale ongelijkheid. In Vlaanderen gaan bijna alle 5-jarigen nu al naar de kleuterschool, het leeuwendeel zelfs vanaf 2,5 jaar, maar de uitzonderingen zijn veelal kinderen met een migratieachtergrond of van laaggeschoolde ouders in de grote steden. Hoe vroeger een kind naar school gaat, hoe beter voor zijn of haar ontwikkeling, aldus de pleitbezorgers. Voor alle duidelijkheid: leerplicht is niet hetzelfde als schoolplicht. Om aan de leerplicht te voldoen, moet een kind ofwel naar school gaan, ofwel thuisonderwijs krijgen.

