Leerlingen weggestuurd omdat ze niks leren uit terreur 20 december 2018

De directie van het KTA Brugge heeft drie leerlingen op straat gezet nadat ze weigerden om zich te laten begeleiden tijdens een deradicaliseringstraject. Ze kwamen in opspraak door racistische berichten en dreigden ermee een aanslag te plegen op school. "Er is van schuldbesef weinig sprake", zegt woordvoerster Greet Verleye. Twee leerlingen die het traject volgen, zijn na de kerstvakantie wel nog welkom op de schoolbanken. Zij hebben uitdrukkelijk hun spijt getoond én namen afstand van hun racistische uitspraken. Ze zullen tot eind dit schooljaar vrijwilligerswerk uitvoeren en extra lessen over de geschiedenis bijwonen. (MMB)