Leerlingen versieren hartjes voor grootouders en zorgverleners 17 maart 2020

In Basisschool Einstein in De Haan zijn maandagmorgen 9 leerlingen naar de noodopvang gekomen. "We zijn blij dat de oproep om thuis te blijven zo goed is opgevolgd", zegt Marnic Bos. De leerlingen konden 's morgens, op een veilige afstand van elkaar, creatief aan de slag met hartjes. "Een 40-tal mensen heeft al een naam doorgegeven van wie die volgens hen een hartje verdient. Dat is al een mooi begin. De eerste 500 registraties sturen wij gratis per post een hartje", zegt de directeur.

