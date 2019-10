Leerlingen vastgebonden aan stoel of opgesloten in berghok? Het gebeurt nog steeds PG

05u00 0 De Krant Leerlingen die worden vastgebonden aan hun stoel of opgesloten in een berghok: het lijken praktijken uit de vorige eeuw, maar volgens onderzoekers aan de Limburgse hogeschool UCLL gebeuren ze nog steeds. Uitzonderlijke gevallen of een breder fenomeen? Dat moet een studie uitwijzen.

Het waren studenten uit de lerarenopleiding die de kat de bel aanbonden. "Een aantal onder hen gaf het signaal dat tijdens hun stage kinderen gefixeerd werden aan een stoel of bankje", zegt onderzoekster Elke Emmers (UCLL). "We hoorden ook dat kinderen door hun leerkracht geïsoleerd werden in lokalen die daar niet geschikt voor zijn, zoals een berghok. Daar zijn geen ramen of sanitaire voorzieningen, en dan is er nog het element van de brandveiligheid."

Dat in het buitengewoon onderwijs uitzonderlijk 'vrijheidsberovende maatregelen' genomen worden, was bekend. Al gebeurt dat niet eenduidig - gaande van kinderen die 's nachts op internaat moeten worden vastgebonden omdat er een risico is dat ze vallen en iets zouden breken, tot stille ruimtes waar leerlingen naartoe kunnen als ze overprikkeld zijn.

De verhalen van de studenten kwamen echter uit het regulier onderwijs. Bij de andere lerarenopleidingen in Vlaanderen vallen ze van hun stoel van verbazing, zo leert een rondvraag. Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Gemeenschapsonderwijs (GO!) zeggen niet op de hoogte te zijn van dergelijke feiten.

Blinde vlek

Toch bevestigt de onderwijsinspectie dat het wel degelijk voorkomt. Coördinerend inspecteur Bart Maes: "Het klopt wat die mensen zeggen. Zelf zijn we het nog nooit tegengekomen, maar er werd wel al eens gewag van gemaakt in gesprekken die we voeren met ouders of leerlingen als onderdeel van een doorlichting - zij het niet zo extreem als in de voorbeelden die we nu horen. Hoe vaak het gebeurt? We kunnen er geen cijfer op kleven, maar we zijn wel zeker dat het geen wijdverspreid fenomeen is. Dit is zéér uitzonderlijk."

Eenzelfde geluid bij het Kinderrechtencommissariaat. Daar liepen vorig jaar meldingen binnen, maar er wordt eveneens benadrukt dat het niet vaak voorkomt. Volgens de UCLL hebben vorig jaar minstens vijf studenten er melding van gemaakt. "Andere stagementoren spreken zelfs van zeventien gevallen. Om er een eenduidig cijfer op te kunnen plakken, zijn we een onderzoek gestart", zegt Emmers.

Dat er een blinde vlek is, is problematisch maar niet verwonderlijk. Dergelijke praktijken zitten nu eenmaal in een taboesfeer. "Ik geef nascholing rond sanctionerende maatregelen en autoriteit. Pas als ik vaak genoeg op een school geweest ben, krijg ik toegang tot die donkere kant", zegt Kristof Das, collega van Emmers aan de UCLL. "Er gebeuren zaken waar ik niet gelukkig van word. Maar ik begrijp het wel."

Fikse besparingen

Das geeft een voorbeeld. "Een juf heeft een rode stoel op school voor wie niet braaf is. Pedagogisch misschien niet de beste aanpak, maar kom, aanvaardbaar. Stel nu dat er één moeilijk kind is dat niet op die stoel wil blijven zitten, en de juf windt zich daarin op en verplicht hem omdat wel te doen. Als dat een tijdje doorgaat, duwt ze die jongen op de stoel. Dat op zich is al problematisch, maar wat als het kind nog steeds niet luistert? Het kan verklaren waarom de juf dat kind in de winter met een sjaal aan de stoel vastmaakt, zoals een studente getuigde. Het begint bij gedrag dat aanvaardbaar is en elke stap lijkt klein, maar het eindigt vrij snel bij een onaanvaardbare maatregel."

Zowel Emmers als Das benadrukt wel expliciet de leerkrachten niet met de vinger te willen wijzen. "Net doordat het niet door de beugel kan - leraren weten dat ook wel - moet er toch iets aan de hand zijn waardoor ze zich genoodzaakt zien om tot zulke praktijken over te gaan?" Elke Emmers wijst op de fikse besparingen die het onderwijs de laatste jaren troffen. "Met 25 leerlingen in de klas, met te weinig tijd, middelen en ruimte en de druk van complexe zorgtaken: leerkrachten gaan dit niet doen als het niet hun laatste toevlucht is. Daar ben ik zeker van."

Grijze zone

De UCLL hoopt via haar onderzoek meer duidelijkheid te kunnen bieden. In een tweede fase wil de hogeschool leerkrachten handvatten aanreiken om moeilijk gedrag te behandelen. "Als ze geconfronteerd worden met moeilijk gedrag, zijn ze vaak geneigd te denken dat het antwoord zich bevindt op de as tussen 'dwingen' en 'negeren'", zegt Das. "Maar op die manier kom je uit bij het verhaal van de stoel. Die juf wil niet toegeven: 'Ik heb gezegd dat je op de stoel moet zitten, dus je blijft erop.' Maar zo wordt de sanctie - die bedoeld is om rust te krijgen - een doel op zich. Terwijl wij leerkrachten net willen leren uit te gaan van gewenst gedrag en dat te tonen aan leerlingen."

De onderwijsinspectie en het Kinderrechtencommissariaat juichen toe dat er nu een onderzoek komt en pleiten voor een soort van kader. "Momenteel is het een grijze zone", zegt kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. "Niet dat we elke situatie in regels moeten gaan gieten - dat gaat niet - maar het zou misschien helpen om goede voorbeelden van scholen te verspreiden, zodat ze van elkaar kunnen leren." Iets waar ze in het GO! werk van maken. Daar is onlangs voor het eerst een advies opgesteld voor alle scholen voor buitengewoon onderwijs met een internaat. (PG)