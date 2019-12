Exclusief voor abonnees Leerlingen vaker agressief tegen leerkrachten 20 december 2019

Het aantal gevallen van agressie tegen leerkrachten neemt toe. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten registreerde in heel vorig jaar 86 gevallen waarbij leerkrachten letsels opliepen. In de eerste helft van dit jaar was dat al 56 keer het geval. Dat is op jaarbasis telkens meer dan in 2017 (59) en 2016 (81). Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Kristof Slagmulder (VB). Het merendeel van de agressiefeiten wordt gepleegd door leerlingen. In 2018 was dat 64 keer het geval, en in de eerste helft van 2019 al 49 keer. Ouders en familieleden gedroegen zich in het eerste semester van dit jaar minder agressief tegenover leerkrachten. Minister Weyts laat de werkgroep psychosociale risico's bekijken hoe scholen kunnen worden ondersteund bij het uitwerken van een agressiebeleid. Nieuwe opleidingen en supervisies voor vertrouwenspersonen kunnen er volgens hem toe bijdragen dat agressie binnen het onderwijs ook meer bespreekbaar en geregistreerd wordt. De minister overweegt ook nieuwe opleidingen agressiepreventie.

