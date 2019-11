Exclusief voor abonnees Leerlingen Sint-Jan Berchmans krijgen scanner aan boekentas: "zo Zien we wie wanneer binnenkomt" 30 november 2019

00u00 0

Leerlingen van het Brusselse Sint-Jan Berchmanscollege hebben sinds gisteren allemaal een barcode aan hun boekentas hangen. Daarmee zullen ze telkens gescand worden als ze de school binnenkomen of verlaten, meldt Bruzz. "Het gaat om een proefproject. We hopen makkelijker zicht te krijgen op wie wanneer binnen is", zegt directrice Hilde Gryseels. Het systeem moet ook de naschoolse opvang vergemakkelijken. Nu wordt nog handmatig genoteerd wie daar is en wie dus hoeveel moet betalen. Het Sint-Jan Berchmanscollege is de school waar onder anderen prinses Éléonore school loopt.