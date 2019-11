Exclusief voor abonnees Leerlingen ontwerpen en verkopen wenskaarten 30 november 2019

De leerlingen van Leefschool De Vlieger hebben zelf wenskaarten gemaakt en die verkocht voor Rode Neuzen Dag. De actie heeft 750 euro opgeleverd. Elke klas van Leefschool De Vlieger heeft een wenskaart gemaakt. De kaart moest met iedereen samen gemaakt worden rond het thema verbinding en er moest een boodschap voor het nieuwe jaar in verwerkt zijn. Er werden 150 pakjes met tien kaarten in verkocht. "We moeten er zelfs nog bijbestellen", zegt directeur Saar Trybou. "We willen met de opbrengst een speciaal klaslokaal inrichten, met kussens om op te zitten, matten, dekentjes, lichtjes, boeken rond emoties en groepsvorming en een muziekbox."

