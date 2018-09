Leerlingen met beperking krijgen extra begeleiding 03 september 2018

Leerlingen die blind of doof zijn of een motorische of mentale beperking hebben, krijgen vanaf vandaag extra ondersteuning in het gewone onderwijs. Minister Crevits voorziet daarvoor bijna 17 miljoen euro. Afhankelijk van hun stoornis krijgen kinderen tussen de 2 en 5,5 uur begeleiding per week. Zo stuurt Crevits het M-decreet opnieuw bij, dat ervoor pleit om kinderen met een beperking zoveel mogelijk naar het gewone onderwijs te sturen. Eerder werd al beslist om kinderen met zware gedragsproblemen makkelijker terug naar het buitengewoon onderwijs te laten gaan.