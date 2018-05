Leerlingen hielden net fietsoefening in de buurt 05 mei 2018

Op het moment van het ongeval waren de leerlingen van een nabijgelegen basisschool nét aan een fietsoefening bezig. Om de verkeersregels onder de knie te krijgen, legden ze een parcours af door de gemeente. Enkele kinderen van De Regenboog zagen het ongeval gebeuren. Daarop werd het project - 'levend verkeerspark' gedoopt - meteen stilgelegd. De aangeslagen leerlingen werden opgevangen door het CLB en mensen van slachtofferhulp. Bij heel wat ouders was paniek, omdat aanvankelijk onduidelijk was hoe oud het slachtoffertje was. Zij vreesden dat misschien één van de jonge fietsers omgekomen was. (RDK)