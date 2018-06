Leerlingen hebben vaker drugs op zak 09 juni 2018

De voorbije drie jaar is het aantal drugsfeiten op school gestegen. "We evolueren naar een duizendtal per jaar, en dat is onrustwekkend", zegt CD&V-Kamerlid Franky Demon, die de cijfers opvroeg. "De provincie Antwerpen was lange tijd koploper, maar is nu voorbijgestoken door Limburg en Oost-Vlaanderen. De meeste pv's worden uitgeschreven voor drugsbezit. Terwijl heel wat leerlingen en studenten drugs op zak hebben, worden ze quasi nooit betrapt op het gebruik zelf."

