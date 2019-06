Exclusief voor abonnees Leerlingen eerste middelbaar mogen maand gratis op de bus 07 juni 2019

Vlaamse scholieren die volgend schooljaar starten in het eerste middelbaar, kunnen een maand lang gratis reizen met de bussen en trams van De Lijn. De vervoermaatschappij biedt hen een proefabonnement aan voor september. Het is de tweede keer dat De Lijn zo'n actie voert. Een 'cadeautje' ter waarde van 33 euro. "De Lijn wil zo, op een scharniermoment in de schoolcarrière, de keuze voor veilig en duurzaam woon-schoolverkeer promoten", klinkt het. Welgeteld 64.533 scholieren zullen deze week het voorstel ontvangen. Wie geïnteresseerd is, moet zich voor 30 juni registreren via delijn.be/probeeractie.