Exclusief voor abonnees Leerlingen De Bron aanwezig op herdenking D-Day 07 juni 2019

Negen leerlingen van de klassen 3WETa en b van De Bron waren op woensdag 5 en donderdag 6 juni aanwezig op de herdenkingsceremonies in Frankrijk naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de landing in Normandië. Die eer kregen de leerlingen omdat ze tussen 5 en 10 november deel hebben genomen aan het jongerenproject 'Off the wall', een Europees uitwisselingsproject op domein Raversijde in Oostende. Voor dat project werkten Vlaamse en Franse jongeren samen rond grenzen, oorlog en vrede en de Atlantikwall. "We zijn vereerd dat onze leerlingen aan deze ceremonies kunnen deelnemen als vervolg van dit project", zegt directeur Inge Vanpoelvoorde. (SVR)