Leerlingen buitengewoon onderwijs mogen met meer op bus 06 juni 2020

00u00 0

De capaciteit van de bussen bij het leerlingenvervoer kan in sommige gevallen verdubbeld worden, door nieuwe afspraken van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) met De Lijn. Het busvervoer was vooral in het buitengewoon onderwijs één van de moeilijkheden om weer meer kinderen - vooral uit het lager - weer naar school te krijgen. Tot nu bleef de capaciteit van de bussen van het leerlingenvervoer beperkt tot 25% van de potentiële bezetting, waardoor veel leerlingen niet op school geraakten. Door de anderhalvemeterregel kon er immers maar één leerling per rij zitten. Nu kan een preventieadviseur groen licht geven om de capaciteit te verhogen. Er blijven wel strenge voorwaarden gelden. Alle leerlingen moeten de hele rit een mondmasker aanhouden, net als de buschauffeur en de begeleider. De bussen moeten voor én na gebruik grondig gereinigd worden, elkaar kruisen of vooraan opstappen moet vermeden worden en er moet alcoholgel voorzien zijn op de bus.

